Tele 5 20:15 bis 22:25 Actionfilm Stoppt die Todesfahrt der U-Bahn 123 USA 1974 2017-01-17 01:00 Als der U-Bahn-Zug "Pelham 123" in die Station an der 28. Straße einrollt, beginnt für vier Männer der Coup ihres Lebens. Ex-Söldner Blue, der gefeuerte Zugführer Green, der schießwütige Puertoricaner Grey und der Psychopath Brown entführen den Zug, nehmen Geiseln und fordern 17 Mio. Dollar - zahlbar in einer Stunde. Im Wettlauf mit der Zeit kommt Lieutenant Garber, Sicherheitschef der New Yorker U-Bahn, dem Quartett auf die Spur, setzt auf List, bringt zwei Männer zur Strecke. Blue wird eingeklemmt überfahren. Green entkommt, bis ihn Garber aufspürt. Schauspieler: Walter Matthau (Lt. Zachary Garber) Robert Shaw (Blue) Martin Balsam (Green) Hector Elizondo (Grey) Earl Hindman (Brown) James Broderick (Denny Doyle) Dick O'Neill (Correll) Originaltitel: The Taking of Pelham One Two Three Regie: Joseph Sargent Drehbuch: Peter Stone Kamera: Owen Roizman Musik: David Shire Altersempfehlung: ab 16