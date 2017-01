NDR 22:45 bis 00:00 Show Die Superpauker D Stereo HDTV Merken Wer schlägt Deutschlands klügste Lehrer? In diesem Quizformat im NDR Fernsehen heißt das Motto: Hefte raus, Klassenarbeit! Die klügsten deutschen Lehrer stellen sich einem Wissensduell mit Prominenten. Für ein Team von vier Prominenten geht es zurück ins Klassenzimmer. Dort muss es sich einer ganz besonderen Herausforderung stellen: ein Duell gegen die besten und die schlausten Lehrer Deutschlands. Erst wenn die prominenten Mitspieler jeden der "Superpauker" in ihrem Fachgebiet geschlagen haben, gewinnen sie Geld für einen guten Zweck. Moderator Elton führt durch das spannende Wissensquiz. Er kennt alle Tricks und wird genau darauf achten, dass die Prominten keinen Spickzettel unter dem Tisch versteckt haben, denn sonst heißt es: setzen, sechs! In dieser Folge wird es eng auf der Schulbank, denn die Olympiasieger Lars Riedel, Britta Heidemann, Georg Hackl sowie Zehnkämpfer Frank Busemann teilen sich die begehrten Startplätze. Ob sie genauso erfolgreich wie in ihrer bisherigen Karriere bei "Die Superpauker" durchstarten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Elton Gäste: Gäste: Lars Riedel, Britta Heidemann, Georg Hackl, Frank Busemann Originaltitel: Die Superpauker Regie: Frederik Schnitzler/Tilo Behn Kamera: Andreas Paeper