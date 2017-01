RBB 22:00 bis 22:45 Show nuhr gefragt Die Pro und Contra-Comedy D 2016 HDTV Merken Darf man Witze über Gott machen? Soll man mit 65 noch Kinder in die Welt setzen? Darf man die Füße auf den Tisch legen? Die einen sagen so, die andern so. Dieter Nuhr versammelt im rbb-Fernsehen in seiner neuen Show Deutschlands TOP-Comedians um sich und konfrontiert die Runde mit Fragen, die weder mit einem klaren "Ja" noch mit einem kategorischen "Nein" beantwortet werden können. Nuhr bestimmt, welcher seiner Gäste mit "Pro" und wer mit "Contra" argumentieren muss. Aus dem Stand. Improvisiert. Für die nötige Portion aufklärerischen Humors sorgen heute: Torsten Sträter, Ingmar Stadelmann, Ingo Appelt, Micky Beisenherz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dieter Nuhr Gäste: Gäste: Torsten Sträter, Ingo Appelt, Mickey Beisenherz, Olaf Schubert Originaltitel: nuhr gefragt