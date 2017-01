tagesschau24 20:15 bis 21:08 Dokumentation Putins Propaganda D 2015 2017-01-15 01:05 Stereo 16:9 Merken Der Ton ist rau geworden in den russischen Massenmedien. Seit der Krim-Annexion übt sich die Kremlpropaganda in Kriegsrhetorik. In der Presse, in Hörfunk und Fernsehen werden Ukrainer Tag für Tag als "blutrünstige Faschisten" vorgeführt. Die Regierung in Kiew ist im stereotypen Sprachgebrauch nur noch "die Junta". "Krim nasch" - die Krim gehört uns, dieser Slogan wird den Russen in jeder möglichen Form ins Gehirn gehämmert. Schuld an allem Unbill tragen nach Meinung der meisten Kommentatoren "die Amerikaner" oder gar "der Westen" als Ganzes. Selbst an der durch sinkende Ölpreise verursachten Wirtschaftskrise sind nach offizieller russischer Lesart die westlichen Sanktionen schuld. Putins Chefpropagandist, Dmitri Kiseljow, führt in seiner sonntäglichen Sendung im Fernsehkanal "Rossia 1" einen regelrechten Propagandakrieg gegen den Westen. So schwärmt er von der russischen Fähigkeit, "Amerika in radioaktive Asche zu verwandeln" - vor einem riesigen Atompilz. Die Tatsache, dass er als einziger "Journalist" auf der EU-Sanktionsliste steht, trägt er wie eine Auszeichnung vor sich her. "Kritik an Putin ist ja schon ein Volkssport" - Kiseljow spricht auch gern von der grenzenlosen Pressefreiheit in Russland. Als Beispiele nennt er die traditionsreiche "Nowaja Gaseta", den Radiokanal "Echo Moskwy" und den Fernsehsender "Doshd". Die Besuche in den Redaktionen der "Putinkritiker" fallen allerdings ernüchternd aus. Die Zeitung, für deren mutige Berichterstattung Anna Politowskaja und fünf weitere Journalisten starben, ist am 9. Mai zum letzten Mal erschienen. Druck auf Werbekunden, exorbitante Versandkosten und andere Schikanen führen zum wirtschaftlichen Aus. Ähnliches droht dem Fernsehsender "Doshd" und auch bei "Echo Moskwy" spürt man den rauen Wind aus dem Kreml. "Man kann unseren Radiosender jeden Tag schließen", sagt der stellvertretende Chefredakteur Sergej Buntman. "Aber wir wollen als Journalisten nicht aus Angst einknicken. Das wäre noch schlimmer als die Schließung." Viele Intellektuelle haben die Hoffnung auf einen Kurswechsel verloren. Sie verlassen in Scharen das Land. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Putins Propaganda Regie: Stephan Kühnrich