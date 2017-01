VOX 20:15 bis 23:20 Dokusoap Promi Shopping Queen Das Motto in Berlin und Österreich: Schnapp' dir ein Teil deines Mitstreiters und kombiniere es zu D D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Vier Prominente lassen sich auf das Fashion-Abenteuer "Shopping Queen" ein - zu den gleichen Bedingungen wie die Protagonisten der täglichen Staffel: Ein kompletter Look zu einem bestimmten Motto bestehend aus Outfit, Schuhen, Accessoires, Haare und Makeup muss innerhalb von vier Stunden her und er darf nicht mehr als 500 Euro kosten. Nach vier Tagen, gegenseitigen Bewertungen und der abschließenden Punktevergabe von Guido Maria Kretschmer steht das prominente Shopping-Ranking fest. Wer wohl "Promi Shopping Queen" wird? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Guido Maria Kretschmer Gäste: Gäste: Thomas Held (Schauspieler), Silvia Schneider (Moderatorin), Maja von Hohenzollern (Designerin), Larissa Marolt (Model und Schauspielerin) Originaltitel: Promi Shopping Queen