kabel eins 22:15 bis 00:15 Magazin Abenteuer Leben spezial Das Milliardengeschäft mit der Erotik D 2017 2017-01-24 23:15 16:9 HDTV Merken Spannend und offenherzig: Abenteuer Leben am Sonntag guckt durchs Schlüsselloch der lukrativen Erotikbranche. Dafür war das Team in Deutschland, USA, Indien, China und Japan unterwegs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Türck Originaltitel: Abenteuer Leben am Sonntag Altersempfehlung: ab 16