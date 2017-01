Sat.1 14:40 bis 16:50 Abenteuerfilm Jack and the Giants USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nicholas Hoult und Ewan McGregor haben ein Riesen-Problem: Durch ein Versehen bringt Bauer Jack eine magische Bohne zum Keimen. Die mächtige Ranke wächst so schnell, dass sie Jacks Haus samt der Prinzessin Isabelle, die dort Schutz suchte, mit in die Höhe reißt. Nun will Jack mit dem Gefolge des Ritters Elmont die Ranke erklimmen, um Isabelle zu retten. Doch das Gewächs führt direkt ins Reich bösartiger Riesen, die nur darauf gewartet haben, auf die Erde zu gelangen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicholas Hoult (Jack) Eleanor Tomlinson (Isabelle) Ewan McGregor (Elmont) Stanley Tucci (Roderick) Eddie Marsan (Crawe) Ian McShane (König Brahmwell) Ewen Bremner (Wicke) Originaltitel: Jack the Giant Slayer Regie: Bryan Singer Drehbuch: Darren Lemke, Christopher McQuarrie, Dan Studney Kamera: Newton Thomas Sigel Musik: John Ottman Altersempfehlung: ab 6