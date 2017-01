RTL Plus 20:15 bis 21:00 Actionserie Medicopter 117 - Jedes Leben zählt Knockout A, D 1999 Stereo Merken Actionserie Die Basis des Rettungsteams wird von vier bewaffneten Männern überfallen. Als die Medicopter-Crew einen Notruf erhält, begleiten zwei der Verbrecher Ebelsieder zum Einsatzort. Bei der Patientin handelt es sich um die vermögende Frau von Mackenroth, die während einer Feier auf ihrem Schloss zusammengebrochen ist. Als das Ärzte-Team die Erkrankte an Bord nimmt, spielt es den Verbrechern direkt in die Hände. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rainer Grenkowitz (Dr. Michael Lüdwitz) Manfred Stücklschwaiger (Thomas Wächter) Serge Falck (Peter Berger) Anja Freese (Dr. Gabriele Kollmann) Sabine Petzl (Biggi Schwerin) Wolfgang Krewe (Ralf Staller) Axel Pape (Frank Ebelsieder) Originaltitel: Medicopter 117 - Jedes Leben zählt! Regie: Wolfgang Dickmann Drehbuch: Walter Kordesch, Thomas Nippold Kamera: Peter Rohe Musik: Lothar Scherpe