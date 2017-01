Das Erste 01:05 bis 03:03 Drama Das Sichtbare und das Unsichtbare D 2007 Stereo Dolby 16:9 20 40 60 80 100 Merken Marquard von Polheim (Guntram Brattia), ein unangepasster Querkopf, hat sich gleichwohl als Maler in der Kulturszene etabliert. Der mit 100.000 Euro dotierte Paul-Gauguin-Preis, mit dem der Künstler nun bedacht wird, kommt seiner Meinung nach "20 Jahre zu spät". Aus Protest erscheint er betrunken und in schwarzer Motorradkluft zur Preisverleihung und stößt damit auch seine Lebensgefährtin Maria Döbereiner (Hannelore Elsner), ebenfalls Malerin, vor den Kopf. Außerdem ist sie eifersüchtig auf die deutlich jüngere Blondine Angie (Stefanie Roße), die bei Marquard nicht nur Modell steht. Maria sucht Trost bei ihrem Exfreund, dem Philosophen Gregor (Hansa Czypionka). Allmählich löst sie sich emotional von Marquard und tritt mit dem ambitionierten Gemälde "Das Sichtbare und das Unsichtbare" auch künstlerisch aus seinem Schatten. Marquard hingegen trinkt immer mehr und gerät tiefer in die Krise. Hilfesuchend steht er schließlich vor der Tür seiner Tochter Lucia (Anna Kubin). Die beiden unternehmen eine spontane Reise ans Meer und kommen sich sehr nahe, es entsteht ein geradezu magisches Verständnis zwischen ihnen. Doch auch die Reise hilft Marquard nicht aus seiner Verzweiflung. Er trifft einen tödlichen Entschluss. Mit der Hauptfigur des Malers Marquard von Polheim erinnert Rudolf Thome in seinem 25. Film an den 2006 verstorbenen Schauspieler Marquard Bohm, mit dem er häufig zusammenarbeitete, unter anderem in seinem Meisterwerk "Rote Sonne". Guntram Brattia, ebenfalls bewährter Thome-Darsteller, verkörpert diesen Maler als gebrochenen Rebellen, der vom Verlust seiner Kreativität aus der Bahn geworfen wird. Als Malerin, die sich künstlerisch und emotional von ihrem langjährigen Lebensgefährten emanzipiert, gibt Hannelore Elsner in ihrem fünften Thome-Film erneut eine beeindruckende Darstellung. Im Anschluss folgt "Paradieso - Sieben Tage mit sieben Frauen", ein weiterer Beitrag zur Rudolf-Thome-Reihe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hannelore Elsner (Maria Döbereiner) Guntram Brattia (Marquard von Polheim) Anna Kubin (Lucia) Hansa Czypionka (Gregor) Stefanie Roße (Angela Angler) Rufus Beck (Leo Barnstein) Anne Lebinsky (Elenore) Originaltitel: Das Sichtbare und das Unsichtbare Regie: Rudolf Thome Drehbuch: Rudolf Thome Kamera: Fred Kelemen Musik: Wolfgang Böhmer Altersempfehlung: ab 12