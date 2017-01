Das Erste 20:15 bis 21:45 Krimi Tatort Wacht am Rhein D 2017 2017-01-15 21:45 Stereo Untertitel HDTV Merken Der Sohn des Zoohändlers Diesböck wurde bei einem Überfall auf dessen Laden ermordet. In Verdacht gerät der Nordafrikaner Khalid. Die Bürgerwehr des Viertels ruft zu einer Mahnwache auf. Die aufgeheizte Stimmung behindert die Ermittlungen von Ballauf und Schenk. – Düstere Spannung In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Klaus J. Behrendt (Max Ballauf) Dietmar Bär (Freddy Schenk) Patrick Abozen (Tobias Reisser) Joe Bausch (Dr. Roth) Asad Schwarz (Adil Faras) Nadja Bobyleva (Nina Schmitz) Paul Herwig (Peter Deisböck) Originaltitel: Tatort Regie: Sebastian Ko Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Kay Gauditz Musik: Olaf Didolff