Silverline 22:00 bis 23:55 Horrorfilm VHS USA 2012 20 40 60 80 100 Merken Als eine Gruppe Kleinkrimineller von einem unbekannten Dritten angeheuert wird, in einem heruntergekommenen Abbruchhaus im Nirgendwo ein seltenes Stück Filmmaterial zu besorgen, bemerken diese bald, dass die Aufgabe nicht so leicht zu erledigen ist, wie sie dachten. Im Wohnzimmer thront eine Leiche vor zahlreichen alten Fernsehern, umringt von Stapeln VHS-Kassetten. Auf der Suche nach dem richtigen Tape sehen sie sich einer schier endlosen Zahl grauenerregender Videos ausgesetzt - jedes verstörender als das Vorherige. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Calvin Reeder (Gary) Lane Hughes (Zak) Adam Wingard (Rock) Hannah Fierman (Lily) Mike Donlan (Shane) Joe Sykes (Patrick) Drew Sawyer (Clint) Originaltitel: V/H/S Regie: Glenn McQuaid, Joe Swanberg, Ti West, Adam Wingard, Matt Bettinelli-Olpin, David Bruckner, Tyler Gil Drehbuch: Simon Barrett, Matt Bettinelli-Olpin, David Bruckner, Brad Miska, Nicholas Tecosky, Ti West, Glenn M Altersempfehlung: ab 18