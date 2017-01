SAT.1 Emotions 20:15 bis 21:45 Krimi Jack Taylor Die Königin der Schmerzen IRL, D 2012 Nach den Romanen von Ken Bruen 2017-01-15 00:20 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine junge Studentin ist in einem Theaterkostüm vom Dach der Universität gefallen. Als Drogen in ihrem Blut nachgewiesen werden, geht die Polizei von einem Suizid aus. Doch der Literaturprofessor der Studentin ist sicher, dass es Mord war. Als Jack und Cody mit ihren Recherchen auf dem Campus beginnen, verschwindet eine weitere Literaturstudentin - und wird bald darauf tot aufgefunden. Welche dunklen Geheimnisse lauern hinter den Mauern der Universität? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Iain Glen (Jack Taylor) Nora Jane Noone (Kate Noonan) Killian Scott (Cody Farraher) Niall Buggy (Professor Gorman) Tom O'Sulleabhain (Griffin) David Murray (Professor Doyle) Sonya O'Donoghue (Sheena) Originaltitel: Jack Taylor Regie: Stuart Orme Drehbuch: Marcus Fleming Kamera: P. J. Dillon Musik: Stephen McKeon Altersempfehlung: ab 16