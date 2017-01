Disney Channel 22:15 bis 22:45 Comedyserie Golden Girls Wir und die jungen Männer USA 1985 HDTV Merken Als Blanche von ihrem jungen, gut aussehenden Aerobic-Lehrer Dirk um ein Treffen gebeten wird, wirkt das auf sie wie eine Frischzellenkur. Um Jahre verjüngt macht sie sich auf den Weg zum vermeintlichen Rendezvous. Aber dann gesteht ihr Dirk, dass sie ihn an seine Mutter erinnert. Blanche ist ernüchtert und am Boden zerstört. Probleme mit dem Thema Alter haben auch Rose und ihre Mutter Alma. Denn während die alte Dame sich eigentlich noch ganz fit fühlt, meint ihre Tochter ständig, sie ihrerseits "bemuttern" zu müssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bea Arthur (Dorothy Zbornak) Rue McClanahan (Blanche Devereux) Betty White (Rose Nylund) Estelle Getty (Sophia Petrillo) Jeanette Nolan (Alma) Charles Hill (Dirk) Originaltitel: The Golden Girls Regie: Jim Drake Drehbuch: James Berg, Susan Harris, Stan Zimmerman Musik: George Aliceson Tipton