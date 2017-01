Disney Channel 20:15 bis 22:15 Komödie Die oberen Zehntausend USA 1956 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Anlässlich eines Jazz-Festivals kehrt Schlagerkomponist Dexter Havenkehrt in sein Haus auf Rhode Island zurück. Dort trifft er auf seine Ex-Frau,die kühle und unnahbare Millionärin Daisy Cord. Daisy steht kurz vor ihrer zweiten Heirat, doch das will man verhindern. Die verwöhnte High Society Tochter soll ihrer wahren Liebe zugeführt werden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bing Crosby (C.K. Dexter-Haven) Grace Kelly (Tracy Lord) Frank Sinatra (Mike Connor) Louis Armstrong (Louis Armstrong) Celeste Holm (Liz Imbrie) John Lund (George Kittredge) Louis Calhern (Onkel Willie) Originaltitel: High Society Regie: Charles Walters Drehbuch: John Patrick Kamera: Paul C. Vogel Musik: Cole Porter