ARD alpha 22:15 bis 23:00 Dokumentation Carl Zuckmayer Deutsche Lebensläufe Der Schriftsteller Carl Zuckmayer D 2007 16:9 Merken "Ich habe eine Schwäche für die Deutschen, auch für ihre Fehler" bekennt Carl Zuckmayer in seiner Autobiografie "Als wär's ein Stück von mir", die 1966 erschien und sofort ein Bestseller wurde. Flieger-General Harras, den so legendären wie widersprüchlichen Helden aus seinem Bühnenstück "Des Teufels General", lässt Zuckmayer sagen: "Der Mensch kommt nicht an gegen das ursprüngliche Konzept, und dieses Konzept ist gut". Für Zuckmayer kann kein noch so verbrecherisches System, nicht einmal das Nazi-Regime, das per se Gute im Menschen dauerhaft zerstören. Zuckmayers Menschenbild beruht auf Versöhnung, sein Optimismus auf Lebensfreude. Dafür wurde er während des Zweiten Weltkrieges gerade von deutschen Emigranten angefeindet. Mit Erika Mann stritt er öffentlich, den Vorwurf der Kollektivschuld der Deutschen lehnte er vehement ab, die generelle Langzeitstrafung eines Volkes passte nicht in sein Menschenbild. Das gängige Bild von Carl Zuckmayer beruht bis heute auf einer einseitigen Einschätzung: der glückliche Exilant, der unpolitische Dramatiker. Dabei hat kaum einer so unter dem Verlust seiner Heimat und der Zerstörung Deutschlands gelitten. Und kaum einer hat sich nach Ende des Krieges derart engagiert für die Deutschen eingesetzt - das erzählt Simone Reuters Film. 1896 im rheinhessischen Nackenheim am Rhein geboren, ist die Nähe zur Natur prägend. Sie gehört zu Zuckmayers Begriff von Heimat. Wie viele meldet sich Zuckmayer freiwillig, um im Ersten Weltkrieg für sein Land zu kämpfen; wie viele kommt er traumatisiert zurück. Nun denkt er politisch - und glaubt an eine besseres, neues Deutschland, ohne Nationalismus und Militarismus. Seit Mitte der 1920er-Jahre lebt und schreibt "Zuck" in Berlin; in der lebendigen Kulturszene der Hauptstadt ist der junge Dramatiker schnell eine Berühmtheit. Eigentlich "Heimat" ist für Zuckmayer aber nach wie vor auf dem Land: inzwischen im österreichischen Henndorf, seinem "Paradies", das er zum Schreiben braucht. Seine beiden größten Erfolge "Der Fröhliche Weinberg" (1926) und "Der Hauptmann von Köpenick" (1930) entstehen hier, machen ihn zu einem der populärsten Dramatiker der Weimarer Republik. Das deutsche Publikum lacht über seine Bühnenfiguren - den Nazis sind sie verhasst. Joseph Goebbels persönlich lanciert eine Zuckmayer-Hetze, weil in dessen Stücken Untertanengeist und die Uniform - als Inbegriff von Autorität - lächerlich gemacht werden. 1938 markiert eine große Wende in seinem Leben: Erst muss er seine geliebte "Wiesmühl" in Henndorf verlassen, weil sie von der Gestapo beschlagnahmt wird, dann auch Europa. Vom Exil wie gelähmt, sieht er in New York und Hollywood für sich keine Zukunft und wird schließlich Farmer in Vermont. Hier entsteht der Aufsehen erregende "Geheimreport" im Auftrag des amerikanischen Geheimdienstes: Zuckmayer beschreibt detailliert, welche Größen aus Film, Literatur und Theater im besiegten Deutschland etwas gelten können und welche nicht. Seine Porträts über Gustaf Gründgens, Leni Riefenstahl, Emil Jannings und viele andere sind vortreffliche menschliche Charakterisierungen, bester Zuckmayer. Die Rückkehr nach Deutschland im Winter 1946 ist ein Schock: über das Ausmaß der Zerstörung ist er entsetzt, von der Wiederbegegnung mit der deutschen Sprache überwältigt. Wieder im Auftrag der Amerikaner bereist er das Land als ziviler Beobachter. Für ihn ist klar: Den Deutschen muss trotz allem geholfen werden, gerade jetzt. Dennoch: Carl Zuckmayer wird auch nach dem Krieg nie ganz in seine alte Heimat zurückkehren. In der Schweiz sucht er sich ein Anwesen in der Natur, lebt bis zu seinem Tod in dem Walliser Gletscherdorf Saas Fee, wird Schweizer Staatsbürger. Wie sehr ihn die Erfahrung des Exils geprägt hat, wird ein letztes Mal deutlich, als er 1975 die "Spandauer Tagebücher" von Albert Speer in der "Literarischen Welt" bespricht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deutsche Lebensläufe