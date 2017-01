SAT.1 Gold 22:15 bis 23:15 Magazin Im Kopf des Verbrechers D 2015 2017-01-15 02:25 16:9 Merken Joe Bausch ("Tatort") kennt sich mit Verbrechern aus wie kaum ein anderer. Der 62-jährige Schauspieler, Drehbuchautor und studierte Mediziner arbeitet seit 30 Jahren als Gefängnisarzt. Viele seiner Patienten in der Justizvollzugsanstalt Werl sind Mörder und Schwerverbrecher - einer davon: der sogenannte "Rhein-Ruhr-Ripper". In den 1990er Jahren ermordete der Mann vier Frauen. Joe Bausch erklärt, wie aus ihm ein verurteilter Serienmörder wurde. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Joe Bausch Originaltitel: Im Kopf des Verbrechers Altersempfehlung: ab 12