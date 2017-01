Niederlande 1 20:20 bis 21:20 Sonstiges Planet Earth Jungles GB 2016 HDTV Merken Jungles zijn de meest gevarieerde plekken op aarde. Betoverende werelden vol verrassingen, drama en onvergetelijke wilde bewoners. In de oerwouden van Brazilië leven jaguars die op kaaimannen jagen en vreemdsoortige jungledolfijnen die tussen de boomtoppen zwemmen, terwijl in Costa Rica ninjakikkers met gigantische wespen vechten. Zo zien we hoe dieren zich redden op de meest prestatiegerichte plek op aarde. We lopen mee met de prachtige indri die in Madagaskar door het bos stuitert en blijven laat op om nooit eerder gefilmde glow-in-the-dark-dieren te bekijken. Je hebt zelfs mini-komodovaranen die een speciale truc beheersen om in het oerwoud te kunnen leven. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Attenborough (Himself - presenter) Originaltitel: Planet Earth II Regie: Emma Napper Musik: Jasha Klebe, Jacob Shea, Hans Zimmer