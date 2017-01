History 20:15 bis 21:10 Dokumentation Mythen der Geschichte Der Garten Eden GB, AUS 2013 Stereo 16:9 Merken Der Garten Eden ist der Inbegriff des Paradieses - und einer der mächtigsten Mythen aller Zeiten. Aber existierte er wirklich? Professor Juris Zanis glaubt zu wissen, wo sich Eden befand und warum es verschwand. Er ist der Überzeugung, dass die Sumerer vor 7000 Jahren an der Ostküste Bahrains die erste Stadt der Welt gegründet haben - mit einem riesigen Garten. Nun ist er dabei, seine Theorie mit Fakten zu belegen, indem er neueste Satellitentechnologie benutzt. Wird er so die endgültige Bestätigung dafür bekommen, dass er tatsächlich den Garten Eden gefunden hat? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Myth Hunters Altersempfehlung: ab 12