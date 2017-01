3sat 23:10 bis 00:45 Thriller A Crime - Späte Rache F, USA 2006 2017-01-15 03:50 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die brutale Ermordung seiner Frau hat das Leben des Elektrikers Vincent zerstört. Seither versucht er, den Killer zu finden, von dem er aber nur eine vage Spur hat. Am Tatort sah er einen flüchtenden Taxifahrer mit auffallend roter Jacke und einem markanten Siegelring. Vincent ist besessen von der Jagd nach dem Phantom. Seine verführerische Nachbarin Alice, schon seit Langem in ihn verliebt, findet keinen Platz in seinem Leben. So beschließt Alice, ihrem Glück etwas nachzuhelfen und dem Rachedurstigen einen Schuldigen zu präsentieren. Ihre Wahl fällt auf den nichts ahnenden Taxifahrer Roger, der das perfekte Opfer verkörpert. Der trockene Alkoholiker ist ein verschrobener Einzelgänger, der sich die Zeit mit Bumerang-Werfen vertreibt. Zum Schein lässt sich Alice auf eine Affäre mit Roger ein, der sein Glück kaum fassen kann. Für ihn ist die gut 20 Jahre jüngere Blondine eine aufreizende Göttin, die vom Olymp herabgestiegen ist. Schließlich schenkt Alice ihm eine rote Jacke sowie einen prachtvollen Ring und arrangiert ein zufälliges Treffen mit Vincent. Als dieser den vermeintlichen Mörder seiner Frau erblickt, nimmt er Rache und versenkt den Unschuldigen samt seinem Taxi im Hudson River. Von seinen Dämonen befreit, wendet Vincent sich nun endlich Alice zu. Während die beiden bei einem romantischen Picknick zusammensitzen, erblickt sie jedoch mit Schrecken einen Bumerang, der zwischen den Hochhäusern seine Kreise zieht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Harvey Keitel (Roger Culkin) Emmanuelle Béart (Alice Parker) Norman Reedus (Vincent Harris) Joe Grifasi (Bill) Lily Rabe (Sophie) Kim Director (Ashley) Brian Tarantina (Joe) Originaltitel: A Crime Regie: Manuel Pradal Drehbuch: Manuel Pradal, Tonino Benacquista Kamera: Giorgos Arvanitis Musik: Ennio Morricone Altersempfehlung: ab 16