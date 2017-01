3sat 20:15 bis 21:00 Show Django Asül: Rückspiegel 2016 Ein satirischer Jahresrückblick D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Django Asüls "Rückspiegel" ist ideal für alle, die das ganze Jahr nichts mitbekommmen - der türkisch-bayerische Kabarettist liefert es in kompakter Form. Das Programm "Rückspiegel" von und mit Django Asül gibt es seit 2011. Es wird für das Bayerische Fernsehen live aufgezeichnet und in zwei Teilen zum Jahresende ausgestrahlt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Django Asül: Rückspiegel 2016