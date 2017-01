Disney Cinemagic 22:05 bis 23:20 Abenteuerfilm Jennie, die Unbezähmbare USA 2001 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Hugo Archibald, seines Zeichens Anthropologe, bringt seiner Familie von einer Forschungsreise in Afrika ein ungewöhnliches Souvenir mit: ein kleines Schimpansenmädchen. Seine Eltern wurden von Wilderern getötet. Um das Jungtier zu retten, sah Hugo keine andere Möglichkeit, als es mit nach Amerika zu nehmen. Lea Archibald, Hugos Frau, ist zunächst skeptisch und zurückhaltend. Ein Affe mitten in der Stadt? Wie werden die Kinder reagieren? Der elfjährige Andrew und seine kleinere Schwester Sarah sind jedoch Feuer und Flamme und taufen das Schimpansenkind auf den Namen Jennie. Schon bald sind die drei unzertrennlich, jenny geht sogar mit zum Baseballtraining. So weit, so gut. Bis die Primatologin Dr. Pamela Prentiss auftaucht. Sie will die Schimpansin in ein Forschungsprojekt mit Menschenaffen einbinden. Doch Dr. Prentiss hat die Rechnung ohne Andrew gemacht. Und auch Jennie spielt nicht mit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex D. Linz (Andrew Archibald) Sheila Kelley (Leah Archibald) Lance Guest (Hugo Archibald) Abigail Mavity (Sarah Archibald) Joel McKinnon Miller (Frank) Fran Bennett (Judge) Earl Boen (Reverend Palliser) Originaltitel: The Jennie Project Regie: Gary Nadeau Drehbuch: Charles Leavitt, Gary Nadeau Kamera: Donald M. Morgan Musik: Phil Marshall, Alan Williams