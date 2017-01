TNT-Serie 20:15 bis 21:00 Mysteryserie Pretty Little Liars Free Fall USA 2014 16:9 Merken Spencer will Aria die Wahrheit über Ezra erzählen, doch Emily und Hanna sind unsicher, wie ihre Freundin auf die Neuigkeiten reagieren wird. Als Ezra Aria anvertraut, Spencer könne ein Suchtproblem haben, stellt er Spencers Glaubwürdigkeit infrage. Hat Spencers Fantasie ihr einen Streich gespielt oder handelt es sich dabei nur um einem cleveren Schachzug von Ezra, der seine Spuren verwischen will? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Shay Mitchell (Emily Fields) Janel Parrish (Mona Vanderwaal) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Melanie Mayron Drehbuch: I. Marlene King, Sara Shepard, Maya Goldsmith Kamera: Larry Reibman Musik: Michael Suby