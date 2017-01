TNT Comedy 22:15 bis 22:35 Comedyserie Angie Tribeca Der verschwundene Daumen USA 2016 16:9 Merken In einem Museum wurde ein Kunstwerk von unschätzbarem Wert gestohlen. Natürlich gefällt das Angie Tribecas Vorgesetztem überhaupt nicht und so entsendet er seine besten Leute Tribeca und Geils, um den Fall aufzuklären. Die beiden suchen noch in der verstecktesten Ecke, um das Gemälde zu finden. Das einzige Problem: Tribeca wird bei von Dämonen aus ihrer Vergangenheit heimgesucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jere Burns (Chet Atkins) Deon Cole (DJ Tanner) Rashida Jones (Angie Tribeca) Hayes MacArthur (Jay Geils) Andree Vermeulen (Monica Scholls) Chasty Ballesteros (Young Woman) Brett Gilbert (Body in Casket) Originaltitel: Angie Tribeca Regie: Michael Patrick Jann Drehbuch: Ira Ungerleider Kamera: Tom Magill Musik: Jim Latham Altersempfehlung: ab 6