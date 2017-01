Classica 20:15 bis 22:00 Musik Europakonzert aus Istanbul D 2001 Stereo 16:9 Merken Joseph Haydn (1732-1809): Sinfonie Nr. 94 G-Dur "Mit dem Paukenschlag" - Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Flötenkonzert D-Dur KV 314 - Hector Berlioz (1803-1869): Sinfonie fantastique op. 14. Emmanuel Pahud (Flöte), Berliner Philharmoniker; Leitung: Mariss Jansons. Die Europakonzerte der Berliner Philharmoniker sind ein Beitrag des renommierten Orchesters zur europäischen Vereinigung. Sie finden jedes Jahr am 1. Mai (der Wiederkehr des Gründungstages des Orchesters 1882) in einem anderen europäischen Ort statt; 2001 in der byzantinischen Kirche "Hagia Eirene" in Istanbul. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Emmanuel Pahud (Flöte) Originaltitel: Europakonzert 2001 From Istanbul Musik: Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Hector Berlioz