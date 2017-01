RTL Crime 22:45 bis 23:30 Krimiserie How to Get Away with Murder Liebesbeweis USA 2015 16:9 Dolby Digital Merken 2. Staffel, Folge 6: Wegen eines neuen Klienten lässt Annalise ihre fünf Studenten alleine am Hapstall-Fall weiterarbeiten. Sie kümmert sich währenddessen um eine transsexuelle Professorin, die ihren Mann umgebracht haben soll. Gegen Ashers Vater wird eine Ermittlung wegen Korruption eingeleitet. Und ein Todesfall überschattet die Ereignisse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Viola Davis (Annalise Keating) Billy Brown (Nate Lahey) Alfred Enoch (Wes Gibbins) Jack Falahee (Connor Walsh) Aja Naomi King (Michaela Pratt) Matt McGorry (Asher Millstone) Karla Souza (Laurel Castillo) Originaltitel: How To Get Away with Murder Regie: Mike Listo Drehbuch: Michael Foley Kamera: Michael A. Price Musik: Photek Altersempfehlung: ab 12