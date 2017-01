RTL Crime 20:15 bis 21:05 Dokumentation Born to Kill - Als Mörder geboren? Robert Reldan: Der charmante Sadist GB 2016 Stereo 16:9 Merken 9. Staffel, Folge 6: Als zwei junge Frauen in den 1970er-Jahren im verschlafenen Bergen County im US-Bundesstaat New Jersey entführt und auf grausame Art ermordet werden, verdächtigt niemand den freundlichen und allseits beliebten Robert Reldan. In Wahrheit schlummert in dem verurteilten Vergewaltiger jedoch ein tiefer und krankhafter Hass auf Frauen. Oberflächlich charmant, terrorisiert der manipulative Täter mit einer Serie von brutalen Angriffen auf seine wehrlosen Opfer die örtliche Gemeinde, bis er 1986 endlich gefasst werden kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Born to Kill? Altersempfehlung: ab 16