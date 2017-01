National Geographic 22:40 bis 23:35 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Der Anschlag von Lockerbie CDN 2008 2017-01-15 02:40 Dolby 16:9 HDTV Merken 21. Dezember 1988: Um 18.25 Uhr hebt die Boeing 747 des Pan-Am-Fluges 103 in London Heathrow mit einer Verspätung von 25 Minuten ab. Nach dem Start nimmt der Pilot Kurs nach Norden, um via Schottland auf der Direktroute über den Atlantik nach New York zu gelangen. Gegen 19 Uhr kurz hinter der englisch-schottischen Grenze setzt sich Kapitän James MacQuarrie mit dem Kontroll-Center bei Prestwick in Verbindung, um die Freigabe zur Nordatlantiküberquerung zu erhalten - das letzte Lebenszeichen der Besatzung. Nur kurz darauf explodiert die 747 direkt über der Kleinstadt Lockerbie. Trümmer regnen vom Himmel. Alle 259 Insassen der Maschine sowie elf Bewohner der schottischen Ortschaft kommen ums Leben. Bei der Klärung der Unglücksursache finden die Ermittler schnell heraus, dass eine Bombe die Explosion ausgelöst hat. Aber wer ist verantwortlich für den Anschlag, der als einer der verheerendsten Terrorakte der Luftfahrtgeschichte gilt? Die Spur führt bald in das Libyen Muammar al-Gadafis... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Thomas Mitchell (Tom Thurman) Richard Alan Nash (Mick Charles) Clyde Whitham (Chris Pollard) Jerome Bourgault (Peter Claiden) Steve Adams (AAIB Inspector) Lukas Penar (German Police Officer) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: George D'Amato Drehbuch: Larry Bambrick Musik: Anthony Rozankovic