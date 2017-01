National Geographic Wildlife 21:00 bis 21:45 Dokumentation Borneos geheime Wildnis Herr der Sümpfe AUS 2015 2017-01-16 05:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Mit einer Fläche von über 500 Quadratkilometern bilden die Feuchtgebiete des Kinabatangan auf Borneo eines der größten unberührten Ökosysteme Südostasiens. Sobald der Fluss während der Regenzeit ansteigt und sich die Welt des Süßwassers mit der des Ozeans vereinigt, verwandelt sich das Gebiet in ein wahres Schlachtfeld. Nasenaffen kämpfen um die Vorherrschaft über ihre Harems, Zwergotter durchkämmen die Gewässer nach Fischen und frisch geschlüpfte Krokodile werden zur schutzlosen Beute. "Borneos geheime Wildnis" zeigt, wie sich das Leben zwischen Land und Meer in dieser Phase dramatisch verändert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Borneo's Secret Kingdom