Sky Atlantic HD 22:00 bis 22:55 Krimiserie True Detective Nachdem du weg warst USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ein grausiges Beweisstück bringt Detective Hart (Woody Harrelson) dazu, nach einer langen Zeit voller Spannungen endlich einen Waffenstillstand mit Cohle (Matthew McConaughey) zu schließen. Er hilft ihm, eine Serie von Fällen zu untersuchen, bei denen Frauen verschwanden. Sie alle stehen mit dem Mord an Dora Lange in Verbindung. Die Spuren führen bis zur Tuttle-Familie. Zudem nimmt Hart wieder Kontakt zu Maggie (Michelle Monaghan) auf, mit der er jahrelang nicht gesprochen hatte. - Nervenkitzel mit zwei brillanten Top-Stars: düstere Thrillerserie um zwei Cops auf Killerjagd im sumpfigen Süden der USA. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthew McConaughey (Detective Rust Cohle) Woody Harrelson (Detective Marty Hart) Michelle Monaghan (Maggie Hart) Michael Potts (Detective Maynard Gilbough) Tory Kittles (Detective Thomas Papania) Tim Bell (CID Clerk) Dave Randolph-Mayhem Davis (Toby) Originaltitel: True Detective Regie: Cary Fukunaga Drehbuch: Nic Pizzolatto Kamera: Adam Arkapaw Musik: T Bone Burnett Altersempfehlung: ab 16