Heimatkanal 23:25 bis 23:40 Porträt Bei uns zu Gast Gerda Steiner D 2013 Stereo 16:9 Gerda Steiner ist eine seit Jahrzehnten beliebte Volksschauspielerin und prägte an der Seite ihres am 22.12.2008 verstorbenen Vaters Peter Steiner auf ihre ganz besonders herzlich-lustige Weise 'Steiner's Theaterstadl'. Im Heimatkanal-Studio erzählt sie uns exklusiv Anekdoten aus dem Bühnenleben mit ihrem Vater, von ihrer eigenen Entwicklung und ihrem Leben auf der Volkstheaterbühne. Dazu kommentiert sie Ausschnitte aus den lustigsten 'Stadl'-Stücken der vergangenen Jahre. Originaltitel: Bei uns zu Gast Regie: Reinhard Ehret