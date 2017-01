England im 14. Jahrhundert: Im ganzen Land wütet die Pest und rafft die Menschen zu Tausenden dahin. Nur ein kleines Dorf scheint von der Seuche verschont zu bleiben. Der Bischof glaubt teuflische Mächte am Werk und schickt Ritter Ulrich (Sean Bean). Mit einem Trupp von Folterknechten und Söldnern soll er nach dem Rechten sehen. Doch die Männer geraten in einen mörderischen Albtraum aus religiösem Wahn und Aberglauben. - Hexen, Tod und Teufel: düsterer Historien-Horror vom "Severence"-Regisseur. In Google-Kalender eintragen