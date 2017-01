Goldstar TV 20:15 bis 21:15 Porträt Costa Cordalis - Das Portrait D 2014 Stereo 16:9 Merken Mit 16 Jahren verließ Costa Cordalis seine Heimat Griechenland, um in Deutschland Karriere zu machen. Das ist ihm gelungen. Der Deutschen liebster Grieche ist aus der Unterhaltungsbranche nicht mehr wegzudenken. Für GoldStar TV öffnet er die Türen zu seiner Finca auf Mallorca, Familienmittelpunkt des Cordalis-Clans mit einer wachsenden Enkelschar. Zu erzählen gibt es viel aus den vergangenen, ereignisreichen Jahren. Der Schwiegervater von Daniela Katzenberger nimmt im GoldStar TV-Portrait in gewohnter Weise kein Blatt vor den Mund. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Costa Cordalis - das Portrait