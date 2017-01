13th Street 22:40 bis 23:30 Krimiserie Law & Order Achtung, Sonderermittler USA 1999 Stereo 16:9 Merken Briscoe (Jerry Orbach) und Curtis (Benjamin Bratt) untersuchen den Tod einer Frau, deren Leiche in einem Park gefunden wurde. Als sie herausfinden, dass das Opfer eine Regierungsbeamtin aus Baltimore war, arbeiten sie mit Kollegen der dortigen Mordkommission zusammen und enthüllen die Vertuschung eines Sex-Skandals in Washington. Staatsanwalt McCoy (Sam Waterston) kommt bei der Beweisführung gegen den Mörder nicht voran, da er unter Strafandrohung vor einen unabhängigen Rat geladen wird. Dort soll er die Informationen preisgeben, die er zu diesem Fall gesammelt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Lennie Briscoe) Benjamin Bratt (Rey Curtis) S. Epatha Merkerson (Anita Van Buren) Sam Waterston (Jack McCoy) Angie Harmon (Abbie Carmichael) Steven Hill (Adam Schiff) George Hearn (Independent Counsel William Dell) Originaltitel: Law & Order Regie: Edwin Sherin Drehbuch: Rene Balcer Kamera: Constantine Makris Musik: Mike Post