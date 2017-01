13th Street 21:00 bis 21:50 Krimiserie Law & Order Vorbild mit kleinen Fehlern USA 1999 Stereo 16:9 Merken Die Bürger in Harlem sind erschüttert, als zwei kleine Jungen die Leiche des beliebten Bürgermeisters entdecken. Der Mann wurde im Gemeindezentrum zu Tode geprügelt. Briscoe (Jerry Orbach) und Curtis (Benjamin Bratt) ermitteln und stellen schnell fest, dass das Opfer nicht nur Freunde in seiner Nachbarschaft hatte. Die Staatsanwälte Carmichael (Angie Harmon) und McCoy (Sam Waterston) setzen alles daran, eine politische Katastrophe zu verhindern und den Mörder zu finden, bevor in der trauernden und verärgerten Gemeinde alles drunter und drüber geht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Detective Lennie Briscoe) Benjamin Bratt (Detective Rey Curtis) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Sam Waterston (Jack McCoy) Angie Harmon (A.D.A. Abbie Carmichael) Steven Hill (D.A. Adam Schiff) Avery Waddell (Jerome Warren) Originaltitel: Law & Order Regie: David Platt Drehbuch: David Shore, I.C. Rapoport Kamera: Constantine Makris Musik: Mike Post