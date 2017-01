Syfy 22:40 bis 23:30 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Durch die Wüste USA 2002 Stereo 16:9 Merken Als Dank für eine Reparatur an seinem Schiff lädt ein gewisser Zobral (Clancy Brown) Archer (Scott Bakula) und Tucker (Connor Trinneer) auf seinen Wüstenplaneten ein. Unterdessen erfährt T'Pol (Jolene Blalock), dass es sich bei Zobral und seinen Männern um vermeintliche Terroristen handelt. Wie sich aber herausstellt, herrscht auf dem Planeten ein altes Kastensystem, in der die diktatorische Elite die niederen Bewohner knechtet. Alle juristischen Vorgehen gegen die Diktatur hatten keinen Erfolg und so erhoffen sich die Bewohner Hilfe von Archer, der im Weltall als Krisenmanager bekannt ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Capt. Jonathan Archer) John Billingsley (Dr. Phlox) Jolene Blalock (T'Pol) Dominic Keating (Lt. Malcolm Reed) Anthony Montgomery (Travis Mayweather) Linda Park (Hoshi Sato) Connor Trinneer (Charlie "Trip" Tucker III) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: David Straiton Drehbuch: André Bormanis Kamera: Marvin V. Rush, Marvin Rush Musik: Diane Warren Altersempfehlung: ab 6