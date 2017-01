Kinowelt 23:10 bis 00:55 Horrorfilm Naked Fear USA 2007 16:9 20 40 60 80 100 Merken Diana kommt nach Santa Paula, um als Tänzerin zu arbeiten. Dort angekommen wird sie jedoch dazu gezwungen, in einem heruntergekommenen Club als Striptease Tänzerin aufzutreten. Als Diana verschwindet, verdächtigt der junge Deputy Dwight den gerne allein auf die Jagd gehenden Colin und zieht sich damit den Unmut seines Vorgesetzten zu. Dwights Verdacht erweist sich als zutreffend. Der Jagd auf Tiere müde, hat Collin eine neue Beute anvisiert. Wie bereits achtzehn Frauen zuvor, wird Diana misshandelt und nackt in der Wildnis ausgesetzt, um als Trophäe zu enden. Unfähig zu entkommen, entschliesst sie sich zum Gegenangriff. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Danielle De Luca (Diana Kelper) Joe Mantegna (Sheriff Tom Benike) J.D. Garfield (Colin Mandel) Arron Shiver (Dwight Terry) Ronald Dunas (Bob) Kalila Ceccarelli (Bobbie) Mel MacKaron (Fred) Originaltitel: Naked Fear Regie: Thom Eberhardt Drehbuch: Christine Vasquez Kamera: John Grace Musik: Jeremy Scott Reinbolt Altersempfehlung: ab 18