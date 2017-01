ORF 2 02:00 bis 03:30 Arztserie Der Bergdoktor - Gestohlenes Glück D, A 2016 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Dramatischer Auftakt zur neuen Bergdoktor-Staffel: Gleich zu Beginn heißt es alles oder nichts für den kernigen Tiroler Chirurgen Martin Gruber (Hans Sigl). Ein unfassbarer Härtetest steht ins Haus, dabei scheint es das Schicksal zunächst sehr gut mit sämtlichen Beteiligten zu meinen - allen voran einem halbwüchsigen Buben, der nur seinen Spaß haben will. Doch wie so oft trügt der erste Eindruck. Fast sieht es so aus, als hätte der 16-jährige Karl Moser noch einmal Glück im Unglück gehabt. Auf einem zugefrorenen Bergsee bricht er ein und wird in letzter Sekunde von Bergdoktor Martin Gruber und dessen Bruder Hans aus dem eisigen Wasser gezogen. Die Nachuntersuchung ergibt jedoch einen Leberschaden, der eine Transplantation erfordert. Jeder direkte Angehörige käme dafür als Organspender in Frage, ein dunkles Familiengeheimnis scheint den lebensrettenden Eingriff allerdings unmöglich zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hans Sigl (Dr. Martin Gruber) Heiko Ruprecht (Hans Gruber) Monika Baumgartner (Lisbeth Gruber) Ronja Forcher (Lilli Gruber) Mark Keller (Dr. Alexander Kahnweiler) Ann-Kathrin Kramer (Lisa Richthofen) Gedeon Burkhard (Leon Richthofen) Originaltitel: Der Bergdoktor Regie: Marcus Ulbricht Drehbuch: Brigitte Müller Kamera: Heinz Wehsling, Olaf Klein Musik: Tobias Hang