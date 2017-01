ORF 2 20:15 bis 21:50 Arztfilm Der Bergdoktor Folge: 184 Familienfieber D, A 2016 2017-01-11 01:30 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Endlich ist Martin wieder eins mit sich und der Welt. Mit Anne hat er Frieden geschlossen und im kleinen Apartment abseits des Gruberhofs kann er schalten und walten, wie er will. Ohnehin nimmt die Arbeit ihn mal wieder voll in Anspruch: Ein Kleinkind droht zu sterben, sollte Martin keine Erklärung für sein hohes Fieber finden. Martin vermutet eine Erbkrankheit. Doch diesen Befund nachzuweisen, entpuppt sich als schwierig, solange die Mutter daran scheitert, offenherzig eine folgenschwere Verfehlung einzubekennen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hans Sigl (Dr. Martin Gruber) Heiko Ruprecht (Hans Gruber) Monika Baumgartner (Lisbeth Gruber) Siegfried Rauch (Dr. Roman Melchinger) Ronja Forcher (Lilli Gruber) Natalie O'Hara (Susanne Dreiseitl) Mark Keller (Dr. Alexander Kahnweiler) Originaltitel: Der Bergdoktor Regie: Axel Barth Drehbuch: Philipp Roth Kamera: Simon Schmejkal, Tobias Meik Musik: Johannes Vogel