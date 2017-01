ORF 2 20:15 bis 21:50 Arztfilm Der Bergdoktor Folge: 183 Fremdes Herz D, A 2016 2017-01-04 01:55 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Zehn Jahre ist es her, dass Martin an den elterlichen Hof zurückgekehrt ist. Wohl fühlt er sich dort zurzeit allerdings nicht. Vor allem die Anwesenheit seiner Ex-Freundin Anne geht ihm gewaltig gegen den Strich. Obwohl es sich eigentlich anbieten würde, zu seiner neuen Liebe Rike zu ziehen, zögert Martin. Beruflich wird es turbulent, als der Bergdoktor einem verweifelten Witwer hilft, jene Patientin kennenzulernen, die das Spenderherz seiner Frau in sich trägt. Kurz darauf beginnt ihr Körper das neue Organ abzustoßen.ca. 88' In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hans Sigl (Dr. Martin Gruber) Heiko Ruprecht (Hans Gruber) Ronja Forcher (Lilli Gruber) Monika Baumgartner (Lisbeth Gruber) Siegfried Rauch (Dr. Roman Melchinger) Nicole Beutler (Irena Bornholm) Regula Grauwiller (Rike Jäger) Originaltitel: Der Bergdoktor Regie: Axel Barth Drehbuch: Philipp Roth Kamera: Simon Schmejkal, Tobias Meik Musik: Tobias Hang

