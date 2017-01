ATV 2 22:35 bis 00:54 Western Das Reich und die Herrlichkeit GB, F, CDN 2000 2017-01-12 03:05 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Sierra Nevada, 1867, in den Folgejahren des großen Goldrausches. Der Pionier und Patriarch Daniel Dillon ist Alleinherrscher und Sheriff des von ihm gegründeten Goldgräberstädtchens Kingdome Come. Eigentlich ein Grund zur Freude, doch den Gesetzeshüter plagen die Schatten der Vergangenheit. Alkoholisiert hat er einst seine Frau Elena und Tochter Hope für jene Schürfrechte verkauft, die ihn zu einem reichen Mann machten. Als Kingdom Come von der Eisenbahn erschlossen werden soll, bekommt Dillon unerwarteten Besuch. Es sind Elena und Hope, die nach vielen Jahren des Grams und der Ungewissheit, endlich Antworten haben wollen ?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Mullan (Daniel Dillon) Milla Jovovich (Lucia) Wes Bentley (Dalglish) Nastassja Kinski (Elena Burn) Sarah Polley (Hope Burn) Shirley Henderson (Annie) Julian Richings (Bellanger) Originaltitel: The Claim Regie: Michael Winterbottom Drehbuch: Frank Cottrell Boyce Kamera: Alwin H. Küchler Musik: Michael Nyman Altersempfehlung: ab 16