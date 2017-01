England, 1795: Eine gute Partie, das ist alles, was Jane Austens Mutter sich für die 20-Jährige wünscht. Die finanzielle Lage der Familie Austen ist nicht gerade rosig. Doch die Aussicht darauf, den adligen Mr. Gresham zu heiraten, lässt Jane trotzdem völlig kalt: Ohne Gefühle für den Gatten kommt eine Hochzeit nicht in Frage. Als Jane den jungen Iren Tom Lefroy kennen und nach einer Weile auch lieben lernt, scheint sich ihr Wunsch zu erfüllen. Wenn da nur nicht das liebe Geld wäre... In Google-Kalender eintragen