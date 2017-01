Sat.1 22:10 bis 00:00 Krimiserie Blindspot Gezeichnet / Eingeschlossen USA 2016 2017-01-05 01:40 Dolby Digital HDTV Merken Die autistische Maya wird schwer verletzt in eine Notaufnahme gebracht, nachdem sie in den Straßen von Chelsea umherirrte. Die Ärzte verständigen Weller, da Maya nur über ihre Zeichnungen kommunizieren kann. Ein Motiv findet sich auf Janes Haut: Es ist das Wappen der Familie Ahmadi, die die Drahtzieher des Terrors in Syrien sind. Außerdem hat Maya den Journalisten Jeremy Rance porträtiert. Schon bald erkennt Weller den Zusammenhang zwischen den Zeichnungen ... Während Staatsanwalt Matthew Weitz beim FBI gegen Mayfair ermittelt, wird das gesamte Gebäude abgeriegelt - scheinbar eine Notfallübung. Wellers Teammitglieder sind an unterschiedlichen Bereichen des Büros eingeschlossen, sodass eine Kommunikation schwierig ist. Als Patterson herausfindet, dass es sich bei der angeblichen Übung um einen Hackerangriff handelt, versuchen sämtliche Agenten mit allen Mitteln die Kriminellen zu stoppen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Blindspot