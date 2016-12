Sat.1 01:45 bis 03:10 Krimiserie Blindspot Meisterdiebe / Vier Blickwinkel USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Weller und sein Team ermitteln an der Hudson University im Fall Levi Hart. Der Footballer soll Drogen genommen haben und flog deswegen aus der Mannschaft. Harts Fall ist nicht der erste an der Hochschule, und die Ermittlungen gestalten sich schwierig, da die Universitäts-Präsidentin Weller ein Gespräch mit dem Football-Coach untersagt. Dann eskaliert die Situation auf dem Campus plötzlich, und Weller und seine Kollegen haben es mit einem Amoklauf zu tun ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sullivan Stapleton (Kurt Weller) Jaimie Alexander (Jane Doe) Rob Brown (Edgar Reade) Audrey Esparza (Tasha Zapata) Ashley Johnson (Patterson) Ukweli Roach (Dr. Robert Borden) Marianne Jean-Baptiste (Bethany Mayfair) Originaltitel: Blindspot