ProSieben 09:00 bis 09:20 Comedyserie The Big Bang Theory Und jetzt mit Zunge USA 2010 16:9 HDTV Merken Seit Sheldon und Raj in einem Büro arbeiten, streiten sie sich mehr denn je. Auslöser für den Zoff ist, dass Raj keinen eigenen Schreibtisch von Sheldon bekommt, da die Gelder anderweitig verplant sind. Schließlich können sich die beiden einigen, doch ob sich beide das Ergebnis dann so vorgestellt haben, bleibt abzuwarten ... Howard geht Bernadette aus dem Weg und versteckt sich im Restaurant sogar unter dem Tisch. Da er aber immer noch an sie denkt, vertraut er sich Penny an ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Carol Ann Susi (Debbie Wolowitz (Stimme)) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Bill Prady, Lee Aronsohn, Maria Ferrari Kamera: Steven V. Silver

