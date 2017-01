ORF 1 16:10 bis 16:30 Comedyserie New Girl Zickenkrieg USA 2014 Stereo Untertitel 16:9 Merken Jess und CeCe erleben mit, wie zwischen Schmidt und Coach die Fetzen fliegen. Die zwei sind überzeugt: Ihnen kann so etwas nicht passieren, da sie keinerlei Heimlichkeiten voreinander haben. Als Schmidt den beiden das Gegenteil beweist, beginnen Jess und CeCe das übliche Ritual bis zur Versöhnung abzuspulen. Sie vermeiden eine offene Konfrontation und gehen sich für die nächsten drei Tage lieber aus dem Weg. So lange will Schmidt aber nicht warten. Er versucht sich als Vermittler. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zooey Deschanel (Jessica Day) Jake Johnson (Nick Miller) Max Greenfield (Schmidt) Lamorne Morris (Winston Bishop) Hannah Simone (Cece) Damon Wayans jr. (Coach) Greta Lee (Kai) Originaltitel: New Girl Regie: Bill Purple Drehbuch: Danielle Sanchez-Witzel Altersempfehlung: ab 12