ORF 1 17:05 bis 17:25 Comedyserie How I Met Your Mother Die nackte Wahrheit USA 2011 2017-01-05 14:10 Stereo Untertitel 16:9 Marshall ist überglücklich: Endlich hat er seinen Traumjob angeboten bekommen. Doch Garrison Cootes, der Boss der Kanzlei, möchte vor seiner Einstellung noch einen Hintergrundcheck machen. Bald kommt eine Jugendsünde Marshalls zum Vorschein: Im College war er als "Beercules" bekannt und lief nackt über den Campus. Indes hat Ted ganz andere Sorgen: Er kann sich einfach nicht entscheiden, mit wem er zum diesjährigen Ball der Architekten gehen soll. Die Auswahl ist schließlich groß. Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Martin Short (Garrison Cootes) Jimmi Simpson (Pete Durkenson) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Craig Thomas, Stephen Lloyd Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart