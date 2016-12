ORF 1 14:00 bis 14:25 Comedyserie How I Met Your Mother Sinneswandel USA 2011 Stereo Untertitel 16:9 Merken Der Herzinfarkt von Marshalls Vater öffnet den Freunden die Augen. Sie lassen sich durchuntersuchen. Dabei werden bei Barney Herzrhythmusstörungen diagnostiziert, die ein Langzeit-EKG erforderlich machen. Durch das EKG können seine emotionalen Höhepunkte festgestellt werden, woraufhin Barney die gemeinsame Zeit mit Nora Revue passieren lässt. Ted begeistert es wenig, dass Robin sich einen Hund anschaffen will. Er befürchtet, dass die anfallende Arbeit an ihm hängen bleiben wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Nazanin Boniadi (Nora) Suzy Nakamura (Dr. Kirby) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Matt Kuhn Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12