ORF 1 18:05 bis 18:25 Trickserie Die Simpsons Wenn der Homer mit dem Sohne USA 2011 Dolby Untertitel 16:9 Bart wünscht sich sehnlich ein Minibike. Er fragt Homer, ob er es ihm schenken könne. Homer, ein fanatischer Fan einer 30 Jahre alten Sitcom, nimmt sich diese als Vorbild für seine Erziehungsstrategie. Und so entscheidet er, Bart das Minibike nicht zu schenken, sondern ihm mit auf den Weg zu geben, dass er es sich selber verdienen möge. Bart strengt sich an und hofft nun auf eine entsprechende Belohnung - er wird jedoch enttäuscht. Er schmiedet daraufhin einen perfiden Plan ... Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Anke Engelke (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpson) Originaltitel: The Simpsons Regie: Mark Kirkland Drehbuch: Joel H. Cohen Musik: Alf Clausen Altersempfehlung: ab 6