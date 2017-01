ATV 2 06:05 bis 07:40 Trickfilm Der tapfere kleine Toaster USA 1987 2017-01-09 05:50 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Vor einigen Jahren haben Robert und seine Familie fünf Haushaltsgeräte in ihrem Sommerhaus zurückgelassen. Da sich die Freunde mittlerweile völlig nutzlos vorkommen und die Langeweile immer größer wird, beschließen sie Robert ausfindig zu machen und eine beschwerliche Reise in die Stadt auf sich zu nehmen. Aber wie bewegt man sich als elektrisches Gerät ohne Strom durch den nahegelegenen Wald? Der brummige Staubsauger, die verschlafene Tischlampe, das temperamentvolle Radio, die verschmuste Decke und der clevere Toaster finden dennoch einen Weg. Viele Gefahren und eigenartige Begegnungen warten auf die Abenteurer. Mitunter müssen sie einen gefährlichen Elektriker abschütteln, der die Kabel der altgedienten Haushaltshilfen gut gebrauchen kann. Dabei beweist der kleine Toaster seinen Kameraden, wie viel Mut tatsächlich ihn ihm steckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Thomas Hermanns (Robert) Originaltitel: The Brave Little Toaster Regie: Jerry Rees Drehbuch: Jerry Rees, Joe Ranft, Brian McEntee Musik: David Newman