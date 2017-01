Sat.1 09:35 bis 10:30 Dokusoap Auf Streife - Die Spezialisten D 2016 16:9 HDTV Merken Schwerer Unfall in einer Lagerhalle: Ein Lagerist wird durch einen Gabelstaplerunfall unter mehreren Paletten begraben. Während die Spezialisten alles für die Rettung des Mannes geben, bricht ein Streit aus, der zu einer weiteren fatalen Katastrophe führt. - Ein Jugendlicher hat sich mit einem japanischen Messer in der Nähe der Halsschlagader geschnitten. Wollte er sich etwa umbringen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife - Die Spezialisten